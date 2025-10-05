Icon Menü
Jettingen-Scheppach: Gefährliche Körperverletzung?: Widersprüchliche Angaben der Kontrahenten

Jettingen-Scheppach

Gefährliche Körperverletzung?: Widersprüchliche Angaben der Kontrahenten

Eine Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 34-Jährigen auf einem Parkplatz in Jettingen wirft Fragen auf. Es soll ein Messer gezückt worden sein.
    Ein Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. (zu dpa: «Mann mit Messer schwer verletzt - 18-Jähriger in U-Haft»)
    Ein Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug. (zu dpa: «Mann mit Messer schwer verletzt - 18-Jähriger in U-Haft») Foto: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

    Auf dem Parkplatz des Edeka in der Hauptstraße in Jettingen ist es am Samstag gegen 21.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19-Jährigen und einem 34-Jährigen gekommen. Beim Eintreffen der Polizei war der 19-Jährige bereits nicht mehr vor Ort, schildern die Beamten. Im Rahmen der Fahndung konnte dieser in Jettingen angetroffen werden. Beide Beteiligte machten widersprüchliche Angaben. Der Jüngere gab laut Polizei an, dass er vom anderen mit einem Messer bedroht und mit Steinen beworfen wurde. Der 34-Jährige wiederum gab an, dass er vom anderen mit dem Messer bedroht worden sei. Als der 34-Jährige nach Hause fahren wollte, musste er feststellen, dass der linke Hinterreifen seines Pkw zerstochen war. Der genaue Tatablauf muss durch Vernehmungen der Begleitpersonen ermittelt werden. (AZ)

