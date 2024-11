Großeinsatz in Jettingen-Scheppach: Mann mit Waffe unterwegs?

In einem Geschäft in Jettingen-Scheppach ist am Montagmittag ein Mann gesichtet worden, der mit einem Gegenstand bewaffnet war. Die Polizei spricht aktuell von einer Bedrohungslage. Laut Polizeipressesprecherin Magdalena Buchmiller sind derzeit rund zwei Dutzend Polizeistreifen in der Marktgemeinde im Einsatz, um die Lage zu klären. Der Mann halte sich momentan in einem Wohnhaus auf. Ob es sich bei dem gesichteten Gegenstand um eine Waffe oder einen anderen Gegenstand handelt, ist noch nicht sicher. (ceth)

