Zwei Hundebesitzerinnen sperren ihre Vierbeiner bei Hitze im Auto ein

Im Landkreis Günzburg ist die Polizei am Wochenende zweimal alarmiert worden, weil Hundehalterinnen ihre Vierbeiner bei 30 Grad Außentemperatur im Auto eingesperrt hatten. Der Polizei Burgau wurde am Samstag gegen 11.15 Uhr mitgeteilt, dass ein Hund in einem Auto eingesperrt war. Der Pkw stand auf dem Parkplatz eines Sportgeschäfts in der Siemensstraße in Scheppach. In dem Pkw herrschten bereits hohe Temperaturen und der Hund litt merklich darunter. Die Feuerwehr wurde zum Öffnen des Wagens verständigt. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr kam jedoch die Hundebesitzerin zu ihrem Auto und öffnete diesen. Die 65-jährige Hundebesitzerin erwartet nun eine Anzeige nach dem Tierschutzgesetz.

Hundebesitzerin besucht das Legoland und lässt Hund bei Hitze im Auto zurück

Bei der Polizeiinspektion Günzburg ging am Samstagmittag eine Mitteilung über einen eingesperrten Hund in einem Fahrzeug auf dem Legoland Parkplatz ein. Eine französische Besucherin des Legolands hatte den Hund bei knapp 30 Grad Außentemperatur in ihrem Pkw eingesperrt. Da die Temperatur im Innenraum des Fahrzeugs bereits deutlich zu hoch war und der Hund sichtlich überhitzte, wurde er durch die eingesetzten Beamten mithilfe einer Diensthundeführerin aus dem Auto befreit und in eine Hundepension verbracht. Gegen die Hundehalterin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren aufgrund des Tierschutzgesetzes eingeleitet. Sie musste eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Eurobereich hinterlegen. (AZ)