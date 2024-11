Hund beißt Postbotin in Jettingen-Scheppach

Als eine Briefzustellerin am Mittwochnachmittag in Jettingen-Scheppach Post zustellen wollte, ist sie von einem Hund gebissen worden. Nach Angaben der Polizei übergab die Zustellerin gegen 15 Uhr Post an einen 69-jährigen Mann an dessen Haustür. Als der Hund des Mannes die Briefzustellerin sah, biss dieser der Postbotin unvermittelt in den Unterschenkel. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und musste sich zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus begeben. Gegen den 69-jährigen Hundebesitzer wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

