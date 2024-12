Jettingen-Scheppach wird fast zehn Millionen Euro investieren

2025 sollen die Arbeiten für die Neugestaltung des Rathausumfelds in Jettingen beginnen. Der Markt wird dafür viel Geld in die Hand nehmen. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die in den kommenden Jahren auf Jettingen-Scheppach zukommen. In der Sitzung des Marktgemeinderats in dieser Woche, der letzten in diesem Jahr, wurde das Investitionsprogramm besprochen. Kämmerer Matthias Endris ging auf die einzelnen Punkte ein.

