JU unterstützt Jugendrotkreuz

Über eine finanzielle Unterstützung der Jungen Union (JU) Jettingen-Scheppach kann sich die Jugendrotkreuzgruppe (JRK) Burgau freuen. Im Rahmen des Jettinger Reitturniers überreichte Ortsvorsitzender Alexander Frey 200 Euro an JRK-Jugendgruppenleiterin Ramona Kraus. "Es ist erfreulich zu sehen, welch tolle Arbeit das JRK in Burgau leistet." Neben Spiel und Spaß erlernen Kinder und Jugendliche in den Jugendgruppen des Roten Kreuzes erste Kenntnisse rund um das Thema Erste Hilfe und Notfälle und werden später als Erwachsene oft zu wichtigen Einsatzkräften in der Hilfsorganisation.

