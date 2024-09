Kinder demolieren Fahrrad in Jettingen-Scheppach

Ein Zeuge beobachtete am vergangenen Sonntagabend gegen 18 Uhr, wie vier Kinder ein am Bahnhof abgestelltes Fahrrad beschädigten. Wie die Polizei bekanntgibt, stellte die Streife der Polizeiinspektion Burgau vier tatverdächtige Kinder zwischen acht und 13 Jahren fest. Das beschädigte Fahrrad sei ein blaues Kinderfahrrad der Marke ,,Shimano‘‘, so die Polizei. Bis jetzt konnte es noch keinem Besitzer zugeordnet werden. Der Eigentümer des Kinderrades soll sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)

