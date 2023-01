Jettingen-Scheppach

06:00 Uhr

Drei Monate nach der Flut warten die Jettinger auf Antworten

Am 3. Oktober 2022 wurde die Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach vom Wasser der überlaufenden Mindel überschwemmt. Ursache war wohl ein defektes Wehr.

Von Bernhard Weizenegger

Der Tag der Deutschen Einheit hat im vergangenen Jahr das Leben der Bewohner in der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach verändert. Für einige von ihnen ist seit diesem Tag ein Stück heile Welt verloren gegangen. Nach starken Regenfällen im Oberlauf der Mindel stieg der Pegel in den Morgenstunden so stark an, dass der am Wehr zurückgestaute Fluss über die Felder trat. Die mit Erde angereicherte braune Brühe suchte sich den kürzesten Weg: durch die Straßen und in die Keller der Häuser. Gut drei Monate später fühlen sich die betroffenen Bürger alleingelassen.

