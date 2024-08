LKW entkommt nach Kollision auf A8 bei Jettingen-Scheppach

Ein Verkehrsunfall auf der A8 bei Jettingen-Scheppach führte am Donnerstagabend zu erheblichen Schäden an vier Fahrzeugen. Den Unfall verursachte laut Polizeiangaben ein LKW-Fahrer, der einfach weiterfuhr und sich von der Unfallstelle entfernte. Wie die Polizei berichtet, wechselte der unbekannte Sattelzug-Fahrer den Fahrstreifen der Autobahn und scherte aus unbekannter Ursache auf den mittleren Fahrstreifen aus. Hier fuhr zur selben Zeit eine 20-jährige Autofahrerin, die deswegen zu einem Ausweichmanöver gezwungen war, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nachdem ein 26-jähriger Fahrer auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, musste auch er ausweichen. Hierbei kollidierte dieser mit der Betongleitwand. Das Auto des Mannes wurde an der linken Fahrzeugseite schwer beschädigt.

Vorsätzliche Unfallflucht auf der A8: Schaden in Höhe von mehr als 33.000 Euro

Der Fahrer des Sattelzuges bremste laut Polizeiangaben sein Gespann kurz ab, setzte im Anschluss jedoch, ohne weitere Veranlassungen, seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf überfuhren zwei Pkw-Fahrer die an der Unfallstelle herumliegenden Fahrzeugteile, wodurch ihre Pkw ebenfalls beschädigt wurden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf rund 33.000 Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Sattelzug nicht mehr antreffen. Bei dem unfallflüchtigen Sattelzuggespann ist das Kennzeichen des Aufliegers bekannt. Es handelt sich um eine rumänische Zulassung. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08221-919-0. (AZ)