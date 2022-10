Jettingen-Scheppach

vor 7 Min.

Nach Überschwemmung in Jettingen-Scheppach wird Millionenschaden sichtbar

Plus Am Tag nach der Überflutung der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach wird klar: Der Schaden ist massiv. Die Kraftwerksbetreiberin sieht keine Schuld bei sich.

Von Bernhard Weizenegger Artikel anhören Shape

Vor den Häusern in der Hammerschmied-Siedlung in Jettingen-Scheppach türmt sich triefnasser Müll. Stück für Stück tragen Bewohner ihn aus ihren nassen Kellern. Der erste große Müllcontainer, den die Gemeinde bereitgestellt hat, ist bereits am Vormittag voll. "Der nächste ist schon unterwegs", sagt Bürgermeister Christoph Böhm. Er war am Tag der Deutschen Einheit um 7.30 Uhr vom Kommandanten geweckt worden und gleich vor Ort. Da kämpften die Bewohner bereits seit zwei Stunden verzweifelt gegen die einbrechenden Wasserfluten an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen