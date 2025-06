Motorradfahrer stürzt in Kreisverkehr und wird mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Sturz am Dienstagabend ins Krankenhaus gebracht worden. Er war nach Polizeiangaben mit seiner Maschine gegen 23.30 Uhr zwischen Röfingen und Scheppach unterwegs. Hierbei übersah er den Kreisverkehr am Outletcenter. Bei einem Bremsversuch stürzte er. Nach dem Sturz schleuderte er den Beamten zufolge zusammen mit seiner Maschine über den Kreisverkehr und blieb erst auf der anderen Seite des Kreisels liegen. Dabei verletzte er sich am Oberkörper leicht, wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mitteilte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Maschine wurde beim Unfall verkratzt. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 1000 Euro. (AZ, naz)

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis