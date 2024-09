Nach der Motorradausfahrt kommt die Scheckübergabe

Abfahrt ist jeden Mittwochabend um 18 Uhr auf dem Jettinger Marktplatz. Bei den Ausfahrten der Zweiradfreunde Jettingen zählen nicht Geschwindigkeit oder die Stärke ihrer Maschinen, sondern der Zusammenhalt und die Gemeinschaft. Die jeweiligen Strecken führen in der Regel durch den Landkreis, anschließend wird zusammengesessen. Gefahren wird in Gruppen, je nach Motorisierung und Anzahl der Fahrerinnen und Fahrer. Es gibt sogar einen Tourenplan, in dem Ausfahrten bereits im Vorfeld festgelegt sind, aber keinen Zwang. Stattdessen gibt es einen Wanderpokal: Dieser geht jedes Jahr an das Mitglied, welches an den meisten Mittwochen dabei war. Die Zweiradfreunde Jettingen gibt es seit knapp 30 Jahren. Begonnen hatte es mit fünf Vespa-Rollern, inzwischen sind die Maschinen größer geworden und auch stärker. Regelmäßig veranstalten die mittlerweile etwa 35 Mitglieder auch eine Motorradsegnung. Jetzt haben die Zweiradfreunde Jettingen zugunsten der Geschädigten des Jahrhunderthochwassers im Markt gespendet. Die Idee sei ganz spontan bei einem Grillfest entstanden. Aus der gemeinsamen Kasse habe man zusätzlich den Betrag auf 600 Euro aufgestockt, so Zweiradfreunde-Präsident Peter „Pit“ Reichhardt bei der Übergabe des Schecks an Bürgermeister Christoph Böhm beim Jettinger Schützenheim, wo die vorangegangene etwa einstündige Rundfahrt quer durch die Holzwinkelgemeinden an diesem Mittwoch geendet hatte. „Ein schönes Zeichen von Zusammenhalt und Solidarität“, zeigte sich Bürgermeister Böhm erfreut, der im Namen derer dankte, denen der Betrag zukommen wird. (AZ)