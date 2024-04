Nach Kündigung: Lkw-Fahrer und sein Chef geraten auf Rastanlage aneinander

Auf der Rastanlage Burgauer See kommt es am Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen Mitarbeiter und Chef. Ein Messer und ein Reizstoffsprühgerät sind im Einsatz.

Auf der Rastanlage Burgauer See ist es am Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Lkw-Fahrer und seinem Chef gekommen. Laut Polizei parkte am Freitagabend ein 31-jähriger usbekischer Kraftfahrer seinen Sattelzug auf der Rastanlage. Da er keine Gehaltszahlungen mehr empfangen hatte, rief er seinen Chef an und reichte telefonisch seine Kündigung ein. Am frühen Samstagmorgen traf der 41-jährige Unternehmenschef der polnischen Logistikfirma, zusammen mit einem Ersatzfahrer und einem weiteren Mitarbeiter, an der Rastanlage ein, um die Weiterfahrt des Lkw zu gewährleisten. Hierbei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem ehemaligen Angestellten und dem Unternehmenschef, in dessen Verlauf ein Klappmesser und ein Reizstoffsprühgerät zwischen den Streitenden zum Einsatz kam.

Die hinzugerufenen Streifen der Verkehrspolizei Günzburg und der Polizeiinspektion Burgau konnten die leicht verletzten Kontrahenten widerstandslos festnehmen. Sie wurden im Anschluss in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Der Unternehmensleiter musste eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich entrichten. Anschließend wurden beide entlassen.

Der beschuldigte Unternehmer war bereits in der Vergangenheit in ähnlichen Fällen in Erscheinung getreten. Für Furore sorgte vergangenes Jahr am Karfreitag ein Vorfall auf der A5 beim Darmstadt. Dort war ein gepanzertes Fahrzeug mit polnischen Sicherheitsdienstmitarbeitern "Rutkowski Patrol" auf einem Autobahnparkplatz eingetroffen, um die Sattelzüge der dort streikenden Fahrer zurückzuführen. Dieser Fall hatte einen größeren Polizeieinsatz zur Folge. Das polnische Unternehmen bedient sich laut Medienberichten wohl des Öfteren dieser "Privatmiliz", welche ins Ausland geschickt wird, um "frustrierte Fahrer zur Vernunft zu bringen". In der Hessenschau wurde damals ausführlich über den Vorfall berichtet. (AZ)