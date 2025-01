Neue Pumpen für die Freiwillige Feuerwehr Jettingen

Durch großzügige Spenden der Firmen Auerhammer, Schedler, Wahl und Edeka Pflieger anlässlich des Jahrhunderthochwassers 2024 konnte die Freiwillige Feuerwehr Jettingen zwei neue Pumpen mit Zubehör beschaffen. Diese wurden im Rahmen einer kleinen Zusammenkunft mit anschließendem Imbiss von den Firmenvertretern offiziell an die Feuerwehr übergeben. Bei den Pumpen handelt es sich um zwei Mast-Pumpen des Typs ATP 15 RL, die mit einem Förderstrom von maximal 1500 Liter pro Minute und einer Förderhöhe von max. 29 m zukünftige Hochwassereinsätze erleichtern werden. Mit einem Gewicht von 37 Kilogramm sind diese sehr leicht und können von den Feuerwehrleuten einfach an die Einsatzstelle gebracht werden. 1. Vorsitzender des Feuerwehrvereins Bernhard Brand bedankt sich bei den Firmen für die Spende. Man habe sich sehr darüber gefreut. Bürgermeister Christoph Böhm bedankt sich ebenfalls bei den Firmen sowie auch bei der Feuerwehr Jettingen, die die Anschaffung der Pumpen organisiert hat. 1. Kommandant Markus Schmucker betont an dieser Stelle, dass diese Beschaffung dafür da ist, der Bevölkerung in Notlagen besser helfen zu können.

