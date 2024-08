Polizei ertappt in Jettingen-Scheppach Führerscheinlosen im Mietwagens

Irgendwie hat es ein 34-jähriger Mann geschafft, an einen Mietwagen zu kommen, obwohl er keinen Führerschein besitzt. Am Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Burgau eine Routinekontrolle am Bahnhof durch. Dabei kontrollierten sie auch einen 34-jährigen Autofahrer, der mit einem Mietwagen unterwegs war. Dieser konnte laut Polizeiangaben keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Deshalb untersagten die Beamten dem Mann die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Zudem ermittelt die Polizei, wie der Mann, ohne einen Führerschein zu haben, an das Mietauto gelangt ist. (AZ)

