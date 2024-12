Polizei greift Vermissten aus Niederbayern alkoholisiert auf

Die Polizei hat einen Vermissten aus Niederbayern alkoholisiert in seinem Auto in Jettingen-Scheppach aufgegriffen. Angehörige hatten den 56-Jährigen aus dem Landkreis Landshut bereits am Dienstag als vermisst gemeldet. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung nach dem Auto des Mannes wurde dieser von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Günzburg in Jettingen-Scheppach aufgefunden. Nachdem die Beamten den Pkw angehalten haben, stellten sie fest, dass der Mann erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme angeordnet wurde. Anschließend lieferte die Polizei den 56-jährigen Mann in eine Spezialklinik ein. Die Polizei informierte die Angehörigen, dass der 56-Jährige aufgefunden wurde. (AZ)

