Radler prallt gegen Auto und muss ins Krankenhaus

Weil ein Mann verbotswidrig mit seinem Rad auf dem Gehweg fuhr, ist es am Dienstagabend gegen 21 Uhr zu einem Unfall in Jettingen-Scheppach gekommen. Ein 28-Jähriger fuhr der Polizei zufolge auf dem Gehweg, der parallel zur Hauptstraße verläuft, entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Scheppach.

Kurz nach der Einmündung der Sonnenstraße fuhr zur gleichen Zeit ein Anwohner aus seinem Grundstück aus. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten konnte er den Radler nicht wahrnehmen. Dieser prallte gegen den rechten Kotflügel des Autos und fiel über die Motorhaube zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. Mit einem Krankenwagen kam er in ein Krankenhaus.

Am Auto wurden der Kotflügel und die Motorhaube zerkratzt, am Fahrrad wurden der Lenker und Schaltung verkratzt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 1100 Euro. (AZ)