Reifen platzt: Auto kommt ins Schleudern

Am Freitagabend gegen 18.45 Uhr hat ein 71-jähriger Autofahrer in Jettingen-Scheppach einen Unfall gebaut. Er war laut Polizei auf der Wettenhauser Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als plötzlich der rechte vordere Reifen platzte. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über die angrenzende Grünfläche und prallte gegen einen Betonsockel eines Einfamilienhauses.

Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus Krumbach gebracht. An der Unfallstelle befanden sich zum Unfallzeitpunkt keine weiteren Personen. Unbeteiligte wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (AZ)