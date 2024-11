Scheppacher Grundschule ist weiterhin „Apple Distinguished School“

Vor kurzem hat die Grundschule Jettingen-Scheppach die Rezertifizierung für die erneute Auszeichnung als „Apple Distinguished School“ erfolgreich absolviert und trägt den Titel nun auch für die kommenden drei Jahre. Damit wird sie als eine von vier Grundschulen in Deutschland von Apple bis 2027 als herausragende Einrichtung anerkannt, die Innovation, Führungsqualitäten und hervorragende pädagogische Leistungen verbindet. Nachdem die Grundschule bereits vor einigen Wochen mit dem Prädikat „Profilschule für Informatik und Zukunftstechnologien“ (PIZ) ausgezeichnet wurde, hatte Schulleiter Andreas Spatz zu einer Feierstunde eingeladen. „Die beiden Auszeichnungen sind eine Anerkennung unserer Arbeit der letzten Jahre und ich freue mich sehr darüber, dass unsere Arbeit gesehen und geschätzt wird“, so Spatz. Die Schule schaffe durch Kombination von analogen und digitalen Lernmethoden eine vielfältige und ansprechende Lernumgebung, die den Schülerinnen und Schülern helfe, sich in einer zunehmend digitalen Welt zurechtzufinden, ohne dabei die Vorteile traditioneller Bildungsansätze aus den Augen zu verlieren. Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm gratulierte zu den beiden Auszeichnungen und sprach der gesamten Schulfamilie seinen Dank aus. Auch Schulamtsdirektor Thomas Schulze zeigte sich begeistert von der Professionalität, Innovationsfreude und der Zukunftsorientierung des gesamten Teams. „Mit Interesse und Begeisterung verfolgt die gesamte Schulfamilie einen zukunftsweisenden Schulentwicklungsprozess, bei dem das einzelne Kind im Mittelpunkt steht“, lobte Schulze das Lehrerkollegium. Die Grundschule Jettingen-Scheppach will auch in Zukunft nicht nur auf die Herausforderungen der Gegenwart reagieren, sondern mit einer soliden technischen Infrastruktur, modernen Lehrmethoden und der Förderung digitaler Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler optimal auf die Welt von morgen vorbereiten. Text: Andreas Spatz/Foto: Yara Hessenreither

