Schwäbisches Mariensingen in Allerheiligen feiert 50. Geburtstag

Schwabens ältestes Mariensingen feiert am Sonntag, 29. September, 14.30 Uhr, auf dem „Holga“, dem heiligen Berg der Wallfahrtskirche von Allerheiligen bei Jettingen-Scheppach (Landkreis Günzburg), ein großes Jubiläum.

Im Sommer 1971 hatte Georg Simnacher, der damalige Landrat des Landkreises Günzburg und spätere Bezirkstagspräsident von Schwaben, die Idee, in der frisch renovierten Wallfahrtskirche Allerheiligen bei Jettingen-Scheppach ein geistliches Konzert mit Volksmusikgruppen zu initiieren. In Jutta Kerber, der damaligen nebenamtlichen Volksmusikberaterin des Bezirks, fand er eine kongeniale Mitstreiterin. Die beiden entschieden sich für ein Singen und Musizieren zu Ehren Mariens, das noch im selben Jahr verwirklicht werden sollte.

Auf das Mariensingen in Allerheiligen folgten weitere

Bereits am 12. September 1971 fand das erste Mariensingen in Allerheiligen unter der Mitwirkung von sieben Musikgruppen statt und es sollte nicht das Einzige bleiben. Zahlreiche Musik- und Gesangsgruppen aus ganz Schwaben haben seither fünf Jahrzehnten lang den Kirchenraum auf dem heiligen Berg alljährlich mit Weisen und Gesängen zum Klingen gebracht. Bald folgten ausgehend von Allerheiligen landauf, landab weitere Mariensingen dieser Art.

Icon Vergrößern Die Kerbergruppe heute – von links mit den drei Brüdern Andreas, Martin und Markus Kerber, Koletta Fritz (Kontrabass) und Franziska Widmer (Harfe). Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Die Kerbergruppe heute – von links mit den drei Brüdern Andreas, Martin und Markus Kerber, Koletta Fritz (Kontrabass) und Franziska Widmer (Harfe). Foto: Ralf Lienert

Zum 50. Mal wird das Mariensingen nun seit 1971 in Allerheiligen stattfinden – 30 Mal unter der Ägide von Jutta Kerber, 20 Jahre unter Leitung von Evi Heigl (Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben). So kann heuer am 29. September das 50. Jubiläum dieses traditionsreichen geistlichen Konzerts begangen werden. Der Bayerische Rundfunk wird die Veranstaltung aufzeichnen.

Mitwirkende sind in diesem Jahr die Kerbergruppe, Jettinger Sängerinnen, Bocksberger Dreigesang, Franziska Widmer (Harfe), Hürbener Klarinettentrio, Turmbläserensemble Altstetter sowie als Sprecher Johannes Hitzelberger vom Bayerischen Rundfunk. Der Eintritt zum Schwäbischen Mariensingen ist frei, Spenden kommen komplett dem Erhalt der Kirche und der anstehenden Renovierung zu Gute. Weitere Informationen bei der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben in Krumbach, Telefon 08282/62242 oder online unter www.volksmusik-schwaben.de (AZ)