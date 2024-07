Sekundenschlaf während Überholmanöver: Unfall auf der A8 bei Jettingen-Scheppach

Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ist es am Donnerstagmorgen mutmaßlich wegen eines Sekundenschlafs zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Autofahrer verletzt worden sind. Laut Polizei befuhr um 6.50 Uhr ein 29-jähriger Autofahrer die A8 in Richtung München. Auf Höhe Jettingen-Scheppach fiel der 29-Jährige vermutlich während eines Überholmanövers in einen Sekundenschlaf und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet vom linken auf den mittleren Fahrstreifen und kollidierte hierbei mit dem Pkw eines 62-jährigen Verkehrsteilnehmers. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge überschlugen sich diese und kamen in der Folge auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich durch den Unfall leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Verkehrspolizei Günzburg auf rund 35.000 Euro. Zur Unfallaufnahme war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. (AZ)

Sekundenschlaf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Überholmanöver Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis