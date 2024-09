Start der Anhörung zur Teilfortschreibung des Windkraftkapitels

Ein wichtiger Pfeiler der Energiewende ist die Windkraft. Um einen zügigen Ausbau der Windenergie in der Region zu ermöglichen, wird das Kapitel Windenergie im Regionalplan fortgeschrieben. Der Regionalverband eröffnet hierzu das Beteiligungsverfahren und gibt Kommunen und der Öffentlichkeit Gelegenheit, acht Wochen Einsicht zu nehmen und Stellungnahmen einzureichen.

Die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Donau-Iller hat den Anhörungsentwurf zur Teilfortschreibung des Kapitels Windkraft beschlossen und die Durchführung der ersten öffentlichen Anhörung eingeleitet. Jetzt sind die betroffenen Gemeinden und somit auch die Kommunen, Verbände sowie die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Jettingen-Scheppach gefragt. Die im Anhörungsentwurf enthaltene Gebietskulisse wurde in einem mehrstufigen Planungsverfahren erarbeitet, um die in der Region geeignetsten Flächen für die Windenergie zu identifizieren und hierfür zu reservieren.

Informationsveranstaltung zur Windenergie im Oktober in Jettingen-Scheppach

Zu der vorliegenden Gebietskulisse wird nun um Beteiligung gebeten. Stellungnahmen können vom 16. September 2024 bis einschließlich 10. November 2024 unter der Adresse beteiligung@rvdi.de abgegeben oder postalisch an den Regionalverband Donau-Iller, Schwambergerstraße 35, 89073 Ulm gesendet werden. Die Unterlagen zur Teilfortschreibung werden beim Regionalverband, bei den Land- und Stadtkreisen der Region Donau-Iller, beim Regierungspräsidium Tübingen und der Regierung von Schwaben öffentlich ausgelegt. Zudem stehen alle Unterlagen und weitere Informationen zum Download unter https://www.rvdi.de/regionalplan/beteiligungsverfahren zur Verfügung. Während des Anhörungszeitraums findet dazu am 9. Oktober um 17 Uhr eine Informationsveranstaltung in der Turnhalle in Jettingen-Scheppach statt. (AZ)