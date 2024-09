Unfallflucht: Fahrer donnert bei Jettingen gegen Baumaschine

Wegen einer Unfallflucht an der Schönenberger Kreuzung bei Jettingen-Scheppach, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich die Unfallflucht an der Baustelle der Kreuzung. Wie die Polizei aus Burgau mitteilt, war ein unbekannter Autofahrer auf der Staatsstraße von Jettingen in Richtung Burtenbach unterwegs. An der Schönenberger Kreuzung wurde erst kürzlich die Straßenführung aufgrund der Baustelle geändert. Der Straßenverlauf führte aus Sicht des Unfallverursachers links über eine provisorische Straße an der Baustelle vorbei. Wie die Polizei verlauten ließ, fuhr der Unfallverursacher aber geradeaus in die Absperrböcke und beschädigte diese. Zusätzlich wurde eine tonnenschwere Baumaschine, die hinter den Absperrböcken stand, etwa einen halben Meter nach hinten geschoben.

Die Polizei aus Burgau sucht nach Zeugen

Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 500 Euro. An der Unfallstelle blieben Teile des beteiligten Fahrzeuges zurück. Es wird nach einem Opel Zafira, einem älteren Modell, in dunkler Farbe und mit erheblichem Frontschaden gesucht. Die Polizeiinspektion Burgau nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)