Unfallträchtige Kreuzung wird entschärft: Bauarbeiten für Kreisverkehr beginnen

Die Schönenberger Kreuzung an der Ortsumgehung Jettingen-Scheppach wird zu einem Kreisverkehr umgebaut. Dafür müssen die Straßen in diesem Bereich teilweise gesperrt werden. Der Spatenstich ist am Montag, 19. August. Dann beginnen die Bauarbeiten, die nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Krumbach bis voraussichtlich Ende November dauern werden.



Die Kreuzung auf der 1997 für den Verkehr freigegebenen Strecke gilt seit vielen Jahren als ausgesprochen gefährlich. Immer wieder ereigneten sich hier schwere Unfälle, erst im vergangenen September verlor hier eine 17-jährige Motorradfahrerin ihr Leben. Immer wieder wurde darüber diskutiert, die Gefahrenstelle zu entschärfen. Im vergangenen Jahr beschloss der Landkreis den Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr.

Alexander Leis (links) und Henrik Vosdellen (zweiter von rechts) vom Staatlichen Bauamt stellten im vergangenen Jahr einen ersten Vorentwurf für den Kreisel an der Kreuzung bei Jettingen Richtung Schönenberg mitgebracht. Landrat Hans Reichhart, Bürgermeister Christoph Böhm und MdL Jenny Schack setzten sich dafür ein, dass jetzt gebaut werden kann.

Dieser soll mit einem Durchmesser von 45 Metern und einer Fahrbahnbreite von sieben Metern an der unfallträchtigen Kreuzung in vier Bauphasen entstehen, wie Henrik Vosdellen vom Staatlichen Bauamt in einer Pressemitteilung schreibt. Der Verkehr auf der Staatsstraße St 2025 könne dadurch weitgehend aufrechterhalten werden.

Neuer Kreisverkehr bei Jettingen-Scheppach: Das ist geplant

In den ersten drei Wochen soll im Kreuzungsbereich zunächst eine provisorische Umfahrung für die Staatsstraße gebaut werden. Sobald der Verkehr der Ortsumfahrung im Zuge der Staatsstraße St 2025 auf dieses Provisorium verlegt wurde, werde der Bau des eigentlichen Kreisverkehrs in Angriff genommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Daraufhin folgen die Anschlussarbeiten an die bestehende Staatsstraße, einschließlich eines Deckenbaus auf der Ortsumfahrung zwischen dem Kreisel an der Wettenhauser Straße und der Einmündung der Hauptstraße im Süden. Zuletzt werden der gemeindliche Krautgartenweg und die Kreisstraße GZ 16 an den neuen Kreisverkehrsplatz angeschlossen.

Mit Baubeginn am 19. August werde zunächst nur die Zufahrt des aus Jettingen kommenden Krautgartenwegs gesperrt. Ab Anfang September soll dann die Sperrung der Kreisstraße GZ 16 für den Autoverkehr folgen, einschließlich Zuwegung zu den Heiligmannseen. Voraussichtlich ab Anfang Oktober ist dann laut Bauamt eine Vollsperrung von rund drei Wochen des gesamten Kreuzungsbereichs und der Staatsstraße St 2025 im Baustellenbereich notwendig. Nachdem dann die Staatsstraße an den neuen Kreisverkehr angeschlossen und wieder freigegeben wurde, sind dann bis zum Abschluss der Maßnahme noch der Krautgartenweg und die Kreisstraße GZ 16 für den Verkehr gesperrt. In Zuge dieser Sperrung werde außerdem voraussichtlich ab Mitte Oktober die Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt von Schönenberg im Zuge der Kreisstraße GZ 16 Richtung Jettingen-Scheppach erneuert.

Diese Umleitungen werden während der Bauzeit eingerichtet

Entsprechende Umleitungen werden nach Behördenangaben phasenweise eingerichtet und ausgeschildert. Der parallel zu Krautgartenweg und Kreisstraße GZ 16 verlaufende Geh-, Rad- und Wirtschaftsweg soll wie im Bestand während

der gesamten Bauzeit befahrbar bleiben. Die überörtliche Umleitung des Staatsstraßenverkehrs im Oktober führt in den drei Wochen der Vollsperrung aus Richtung Thannhausen kommend ab Burtenbach über die Kreisstraßen GZ 1 und GZ 25

ins Kammeltal und weiter über die Staatsstraße St 2024 und die Kreisstraße GZ 17 wieder zur St 2025 Ortsumfahrung Jettingen-Scheppach zurück und umgekehrt. (AZ, rjk)