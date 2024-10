Vandalismus: Unbekannte beschädigen Hundetoiletten

In den vergangenen Tagen beschädigten unbekannte Täter drei Hundetoiletten, die im Gemeindebereich Jettingen-Scheppach aufgestellt waren. Die MIKA-Hundetoiletten befinden sich am Bahnhofweg in Scheppach hinter dem Sportplatz, am Krautgartenweg in Jettingen und am Schleifweg in Scheppach. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau zu wenden. (AZ)

