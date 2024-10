Verkehrsunfall in Scheppach: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß

Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Scheppach entstanden. Ein 23-Jähriger fuhr nach Polizeiangaben auf der Fabrikstraße und wollte die Messerschmittstraße geradeaus in Richtung Carl-von-Linde-Straße überqueren. An der Kreuzung wird die Vorfahrt durch „rechts vor links“ geregelt. Beim Überqueren der Straße übersah der Mann das von rechts kommende Auto eines 31-Jährigen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, so die Polizei. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

