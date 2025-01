Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss führt zu Totalschaden

Am Montagmorgen war ein 24-Jähriger mit seinem Auto gegen 4.30 Uhr auf der St2025 in Jettingen-Scheppach in südlicher Richtung unterwegs. Am neuen „Schönenberger Kreisel“ fuhr er aufgrund von Alkoholeinfluss und nicht angepasster Geschwindigkeit über den Kreisverkehr und durchbrach die Leitplanke auf der gegenüberliegenden Seite. Sein Auto kam letztlich im dahinterliegenden Feld zum Stehen. Der 24-Jährige sowie sein Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Günzburger Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Sachschaden an der Leitplanke wird auf 4000 Euro geschätzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest beim Fahrer ergab hohen Alkoholwert. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und durchgeführt, der Führerschein zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt. Das Auto musste durch einen Abschleppunternehmer geborgen und von der Unfallstelle entfernt werden. Der Fahrer erhielt eine Strafanzeige. (AZ)

