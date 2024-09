Verlorene Dachbox auf A8 bei Jettingen-Scheppach sorgt für Aufregung

Der Verkehrspolizei wurde am Donnerstagmittag wegen einer verlorenen Dachbox, die sich auf dem Standstreifen der A8 zwischen Burgau und Zusmarshausen befand, Bescheid gegeben. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Streife der Verkehrspolizei am Einsatzort keine Dachbox mehr finden. Dafür fiel einem Beamten ein Sprinter auf, welcher auf dem Standstreifen angehalten hatte und gerade weiterfahren wollte. Die Polizisten hielten den Wagen an, um zu klären, ob es sich um den Verlierer der Box handelte. Laut Polizeiangaben erklärte der 32-jährige Fahrer, dass er gerade eine Dachbox gefunden habe und diese für sein Privatauto mit nach Hause nehmen wolle. Die Beamten stellten die Dachbox sicher, nachdem sie dem Mann die rechtliche Situation geschildert hatten. Anschließend leiteten sie ein Ermittlungsverfahren wegen Fundunterschlagung ein. Der 32-Jährige musste außerdem eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich zahlen, danach konnte er seine Fahrt fortsetzen, so die Polizei. (AZ)

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einsatzort Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jettingen-Scheppach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis