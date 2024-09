Zwei Autos krachen beim Ausparken in Jettingen-Scheppach zusammen

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach kam es am Montag gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, fuhren ein 67-jähriger Mann und eine 66-jährige Frau gleichzeitig mit ihren Fahrzeugen rückwärts aus einer Parklücke. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Auto des 67-Jährigen stieß mit der Anhängerkupplung in das Heck des Autos der 66-jährigen Frau. An ihrem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Am Fahrzeug des Mannes entstand kein Sachschaden. (AZ)