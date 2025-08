„Günzburg hat noch Potenzial im Bereich Kultur“

Herr Keller, Sie sind in Günzburg aufgewachsen und bringen gelegentlich auch bayerische Eigenheiten als Witz auf die Bühne. Was ist das Lustigste an Ihrer Heimat?

Ich finde, in Günzburg könnte es schon lustiger zugehen (lacht). Ich liebe Günzburg, aber ich habe in meinem Programm keine speziellen Günzburger Anekdoten. Jeder hier kennt die klassischen Fun Facts, die auf jeder Stadtführung in Günzburg erzählt werden, wie etwa das Günzburger Fidla. Ansonsten bin ich sehr geschichtsinteressiert. Die ganze Geschichte mit dem Brautzug von Marie Antoinette finde ich nett, oder Napoleon, der hier seine Zeche geprellt und François Mitterrand, der dann die Zeche wieder bezahlt hat. Davon hat es aber bisher noch nichts auf die Stand-up-Comedy-Bühne geschafft.

