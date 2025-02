Essigrakete und Geheimtinte: Das sind die Projekte für Jugend forscht

Sie haben eine besondere Idee und einen Plan, wie man diese umsetzen kann: Insgesamt 19 Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Günzburg nehmen in diesem Jahr mit eigenen Projekten an Jugend forscht teil. Der Wettbewerb findet 2025 zum 60. Mal statt. Er prämiert die klügsten Forschungen von Schülerinnen und Schülern.

Deutschlandweit haben sich über 10.300 junge Forscherinnen und Forscher angemeldet. Unter dem Motto „Macht aus Fragen Antworten“ gehen beim Augsburger Regionalwettbewerb insgesamt 75 Teilnehmende aus Schwaben und Mittelfranken an den Start. Er findet am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Februar, auf dem Campus der Technischen Hochschule in Augsburg statt. Dort werden dann auch Schülerinnen und Schüler des Simpert-Kraemer-Gymnasiums Krumbach, der Realschule Krumbach, des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburg und des St.-Thomas-Gymnasiums Wettenhausen vertreten sein.

Vorab stellen die jungen Forscherinnen und Forscher ihre Projekte selbst vor. Es geht unter anderem um einen besonderen Tee aus Asien, eine Essigrakete, Geheimtinte und einen Stromgenerator.

Das Simpert-Kraemer-Gymnasium Krumbach stellt vier Forschungsteams

Das Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG) geht mit vier Projekten ins Rennen. Der 17-jährige Tobias Prautzsch tritt zum dritten Mal in Augsburg an, letztes Jahr belegte er den ersten Platz im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften. Jetzt untersucht er den Einfluss der Vegetation auf die Katalaseaktivität von Böden. Was das heißt, erklärt der Elftklässler selbst: „Was über dem Boden wächst, sieht man auf den ersten Blick – welche Mikroorganismen im Boden arbeiten, jedoch nicht ohne nähere Untersuchungen. Welche Zusammenhänge zwischen der Aktivität der kleinsten Lebewesen im Boden und den Pflanzen bestehen, wollte ich erforschen. Mein Projekt erweitert bestehendes Wissen hierzu für land- und forstwirtschaftliche Zwecke.“

Icon Vergrößern Tobias Prautzsch setzt sich am SKG mit den kleinsten Lebewesen im Erdreich auseinander. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Tobias Prautzsch setzt sich am SKG mit den kleinsten Lebewesen im Erdreich auseinander. Foto: Alexander Kaya

Die Klassenkameradinnen von Tobias widmen sich der Chemie. Tina Kollmann, Stefanie Fischer und Emily Fuchs sind ebenfalls zum dritten Mal dabei und untersuchen Eisen und die magische Seite des Elements: „Wir haben eine Fehlerquelle bei einem analytischen Verfahren für die Messung von Eisengehalten entdeckt. Hier haben wir genauer untersucht, wie sich Alterung und Temperatureffekte auf die Korrektheit der Messergebnisse auswirken. Immerhin sind fehlerfrei funktionierende Testverfahren, zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie oder bei Umweltuntersuchungen, von hoher Bedeutung“, erklären die Schülerinnen.

Icon Vergrößern Die Elftklässlerinnen Tina Kollmann, Stefanie Fischer und Emily Fuchs (von links) untersuchen das Element Eisen. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Die Elftklässlerinnen Tina Kollmann, Stefanie Fischer und Emily Fuchs (von links) untersuchen das Element Eisen. Foto: Alexander Kaya

Und auch für die 17-jährige Maja Schorer ist Jugend forscht nichts Neues, vergangenes Jahr machte sie den ersten Platz im Fachbereich Chemie. Sie widmet sich der Frage, ob sich das Kreuzdornextrakt als Aluminium-Nachweis eignet und sagt dazu: „Ich untersuche nun schon seit drei Jahren einen Pflanzeninhaltsstoff, mit dem – wie ich herausgefunden habe – Aluminium nachgewiesen werden kann. Da Menschen möglichst wenig Aluminium über die Nahrung aufnehmen sollten, ist eine weitere Untersuchungsmethode für dieses Metall hoffentlich ein Gewinn für die analytische Chemie. Zudem kann dieser Nachweis auch mit einfachen Mitteln gemacht werden.“

Icon Vergrößern Maja Schorer besucht die zwölfte Klasse und untersucht seit mehreren Jahren am SKG die Pflanze Kreuzdorn. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Maja Schorer besucht die zwölfte Klasse und untersucht seit mehreren Jahren am SKG die Pflanze Kreuzdorn. Foto: Alexander Kaya

In der Forschung von Lara Steuer und Sina Müller steht eine besondere Teesorte im Mittelpunkt: der Blaublütentee als blaues Wunder mit Potenzial? Die Elftklässlerinnen erklären ihr Projekt: „Die Messung von pH-Werten spielt in allen Bereichen der Chemie eine große Rolle. Mit dem im asiatischen Raum verbreiteten Blaublütentee untersuchten wir einen weiteren hierfür geeigneten Farbstoff, sodass die Palette von Indikatorfarbstoffen zu diesem Zweck nun etwas größer ist. Daneben könnte es sich bei dem Stoff auch um einen Kandidaten für die natürliche Färbung von Lebensmitteln mit der Farbe Blau handeln.“

Icon Vergrößern Lara Steuer und Sina Müller (von links) nehmen den Blaublütentee aus Asien genauer unter die Lupe. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Lara Steuer und Sina Müller (von links) nehmen den Blaublütentee aus Asien genauer unter die Lupe. Foto: Alexander Kaya

Die Realschule Krumbach will mit ihrer Essigrakete überzeugen

Die Experimente mit einer Essigrakete gehen an der Realschule Krumbach in die zweite Runde: Hannes Pain, Matthias Jutz und Lukas Liedel sind in der siebten Klasse und nehmen erneut mit ihrem Projekt in der Juniorsparte von Jugend forscht teil. Was kann man sich unter einer Essigrakete vorstellen? „Der Name verrät schon die Idee dahinter. Es geht um das systematische Mischen von Essig und Backpulver, mit dem Ziel, die maximale Flughöhe einer Rakete zu ermitteln“, sagen die Jungen. „Dieses Jahr werden wir unsere neue Messmethode sowie unsere Optimierungen am Versuch selbst und deren Ergebnisse präsentieren.“

Icon Vergrößern Hannes Pain, Matthias Jutz und Lukas Liedel (von links) vertreten zum zweiten Mal die Realschule Krumbach bei Jugend forscht. Foto: Christoph Mayer Icon Schließen Schließen Hannes Pain, Matthias Jutz und Lukas Liedel (von links) vertreten zum zweiten Mal die Realschule Krumbach bei Jugend forscht. Foto: Christoph Mayer

Das Maria-Ward-Gymnasium Günzburg war auch letztes Jahr sehr erfolgreich

Am Maria-Ward-Gymnasium Günzburg haben sich auch in diesem Jahr wieder vier Teams gefunden. Manche unter ihnen waren bereits im vergangenen Jahr sehr erfolgreich. So auch Sophia Knoblich und Fiona Köhntop, die letztes Jahr beim Regionalwettbewerb den ersten Platz für Biologie belegten. Jetzt untersuchen sie mit Marie Knoblich den Einfluss des Kulturmediums auf das Wachstum von probiotischen Bakterien und Hefen: Um die „Darmflora zu unterstützen, kann man probiotische Keime einnehmen. In unserem Projekt kultivierten wir vier verschiedene probiotische Keime und untersuchten, ob und wie ihre Vermehrung von der Zusammensetzung des Kulturmediums abhängig ist. Unsere ersten Ergebnisse zeigen, dass die Keime verschiedene Kohlenhydrate unterschiedlich gut verwerten können. Möglicherweise könnte man die probiotischen Keime auch im Darm durch die Ernährung mit bestimmten Kohlenhydraten fördern.“

Icon Vergrößern Fiona Köhntop, Marie Knoblich und Sophia Knoblich (von links) gehen mit ihrer Forschungsidee für das Maria-Ward-Gymnasium ins Rennen. Foto: Judith Schimana-Pfeifer Icon Schließen Schließen Fiona Köhntop, Marie Knoblich und Sophia Knoblich (von links) gehen mit ihrer Forschungsidee für das Maria-Ward-Gymnasium ins Rennen. Foto: Judith Schimana-Pfeifer

Luisa Zenk ist zum zweiten Mal beim Regionalwettbewerb dabei. Letztes Jahr gewann sie den Sonderpreis für interdisziplinäre Projekte. Sie untersucht, wie sich Alter und Geschlecht auf die Fitness auswirken: Dafür „habe ich die Leistungsdaten von Sportlern zwischen zwölf und 70 Jahren über einen Beobachtungszeitraum von bis zu drei Jahren analysiert. Insbesondere jüngere Sportler und männliche Athleten zeigten die höchste Ausdauerleistung“, erklärt die 13-Jährige. Dabei habe sie jedoch festgestellt, dass Sportuhrenhersteller keine Daten für ihre Altersgruppe, also 13 bis 19-Jährige, bieten. „In meiner Arbeit stelle ich daher eine Abschätzung der relativen Sauerstoffaufnahmekapazität (VO 2 max) für jüngere Athleten vor, um das Fitnesslevel in dieser Altersgruppe besser einschätzen zu können.“

Icon Vergrößern In der Forschung der Achtklässlerin Luisa Zenk dreht sich alles um Fitness und Sport. Foto: Sebastian Zenk Icon Schließen Schließen In der Forschung der Achtklässlerin Luisa Zenk dreht sich alles um Fitness und Sport. Foto: Sebastian Zenk

Und auch der Fünftklässler Aurelian Ott hat am Maria-Ward-Gymnasium eine eigene Forschungsidee entwickelt. Er erforscht Geheimtinte: „In meinem Projekt untersuchte ich, wie gut sich verschiedene Flüssigkeiten aus Haushalt und Schultasche eignen, um geheime Botschaften auf weißes Papier zu schreiben. Die beste Geheimtinte für die Schule ist Tintentod, denn damit kann man unsichtbar schreiben. Wer die Geheimbotschaft bekommt, kann sie mit unterschiedlichen Methoden sichtbar machen, zum Beispiel durch UV-Licht oder durch Erhitzen des Papiers.“

Icon Vergrößern Der elfjährige Aurelian Ott untersucht, mit welchen Flüssigkeiten geheime Botschaften geschrieben werden können. Foto: Judith Schimana-Pfeifer Icon Schließen Schließen Der elfjährige Aurelian Ott untersucht, mit welchen Flüssigkeiten geheime Botschaften geschrieben werden können. Foto: Judith Schimana-Pfeifer

Emma Weichenmeier und Lena Schmid suchten für Jugend forscht nach Kunststoffen aus biologischen Rohstoffen, die sich für die Aufbewahrung von Lebensmitteln eignen und „wie gut diese im Gegensatz zu herkömmlichen Plastikverpackungen abschneiden. Dazu wurden dünne Folien aus sieben natürlichen Rohstoffen hergestellt und als Erstes getestet, wie gut sie sich zum Verpacken von Lebensmitteln eignen. Wir haben zusätzlich Experimente zu der Frage gemacht, ob die Folien im Meer oder im Kompost zersetzt oder im Darm von Tieren verdaut werden“, erklären sie.

Icon Vergrößern Lena Schmid (links) und Emma Weichenmeier stellten sich der Frage, welche natürlichen Rohstoffe sich zum Verpacken von Lebensmitteln eignen. Foto: Judith Schimana-Pfeifer Icon Schließen Schließen Lena Schmid (links) und Emma Weichenmeier stellten sich der Frage, welche natürlichen Rohstoffe sich zum Verpacken von Lebensmitteln eignen. Foto: Judith Schimana-Pfeifer

Zwei Schüler treten für das St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen an

Am St.-Thomas-Gymnasium Wettenhausen gehen Simon Saumweber und Leon Kasper mit einem selbst gebauten Stromgenerator ins Rennen: „Wir haben bei unserem Projekt versucht, einen Stromgenerator selbst zu entwerfen und zu bauen. Dafür haben wir 3D-Modellierungssoftware und 3D-gedruckte Teile genutzt. Wir hoffen, dass wir künftig den Generator in weiteren Projekten nutzen können, um zum Beispiel Strom aus regenerativen Quellen zu gewinnen – etwa dem Fluss neben unserer Schule.“

Icon Vergrößern Simon Saumweber mit Teilen des selbst gebauten Stromgenerators. Auf dem Bild fehlt sein Forschungskollege Leon Kasper. Foto: Alexander Kaya Icon Schließen Schließen Simon Saumweber mit Teilen des selbst gebauten Stromgenerators. Auf dem Bild fehlt sein Forschungskollege Leon Kasper. Foto: Alexander Kaya