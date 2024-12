16-Jähriger stürzt in Leipheim vom Fahrrad: Polizei sucht nach Zeugen

In Leipheim hat ein Mann am Sonntag gegen 12.00 Uhr einem jungen Fahrradfahrer die Vorfahrt genommen. Laut Polizei fuhr der 16-jährige Jugendliche auf dem westlichen Radweg der Riedheimer Straße in Richtung Leipheim. Ein bislang unbekannter Mann bog mit seinem Auto in die Riedheimer Straße ein und nahm dem Fahrradfahrer die Vorfahrt. Dabei erfasste er das Hinterrad des Fahrrads. Der Jugendliche stürzte und zog sich leichte Verletzungen an den Beinen zu.

Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem Befinden des 16-Jährigen. Anschließend fuhr er weiter, ohne die Polizei zu informieren oder seine Kontaktdaten zu hinterlassen. Der Sachschaden am Fahrrad liegt bei rund 500 Euro. Der Jugendliche musste nicht ärztlich behandelt werden. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen können. Hinweise nimmt die Inspektion unter der Telefonnummer 08221/9190 entgegen. (AZ)