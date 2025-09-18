Kaffeetreff am Wätteplatz: „Es ist wichtig, sich an einen Tisch zu setzen“

Ein Tisch, einige blaue Klappstühle, kostenloser Kaffee und Kuchen – mehr braucht es am Günzburger Wätteplatz nicht, um Menschen zu verbinden. Am Nachmittag erfüllt herzliches Lachen die kleine Gasse in der Altstadt. Drei Frauen, die ursprünglich aus Südamerika kommen, sitzen beisammen. Sich hier zu treffen war nicht geplant, Francisca Iraci Radisch war mit ihrer Freundin beim Friseur, als sie auf eine Luz-Amèrica Buenaño, eine alte Freundin, trifft und sich an den Campingtisch auf dem orangeroten Teppich setzt. Neben ihnen sitzt eine Mutter mit ihren beiden Kindern. Dann fließen plötzlich Freundentränen.
Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden