Kaffeetreff am Wätteplatz: Gemeinsam reden gegen eine gespaltene Gesellschaft

Günzburg

Kaffeetreff am Wätteplatz: „Es ist wichtig, sich an einen Tisch zu setzen“

In Günzburg verbindet ein Kaffeetreff Menschen. Die ersten Besucherinnen sind überzeugt: In einer zunehmend polarisierten Welt muss man wieder mehr miteinander reden.
Von Nadine Ballweg
    •
    •
    •
    Luz-Amèrica Buenaño (links) hat beim ersten Treffen zufällig ihre alte Freundin Francisca Iraci Radisch (rechts) getroffen.
    Luz-Amèrica Buenaño (links) hat beim ersten Treffen zufällig ihre alte Freundin Francisca Iraci Radisch (rechts) getroffen. Foto: Nadine Ballweg

    Ein Tisch, einige blaue Klappstühle, kostenloser Kaffee und Kuchen – mehr braucht es am Günzburger Wätteplatz nicht, um Menschen zu verbinden. Am Nachmittag erfüllt herzliches Lachen die kleine Gasse in der Altstadt. Drei Frauen, die ursprünglich aus Südamerika kommen, sitzen beisammen. Sich hier zu treffen war nicht geplant, Francisca Iraci Radisch war mit ihrer Freundin beim Friseur, als sie auf eine Luz-Amèrica Buenaño, eine alte Freundin, trifft und sich an den Campingtisch auf dem orangeroten Teppich setzt. Neben ihnen sitzt eine Mutter mit ihren beiden Kindern. Dann fließen plötzlich Freundentränen.

