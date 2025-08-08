Icon Menü
Kaiserglocke kehrt nach Restauration in Günzburger Hofkirche zurück

Günzburg

Erstmals nach drei Jahren erklingt sie wieder: Kaiserglocke kehrt in Günzburger Hofkirche zurück

Nach der Restauration in den Niederlanden nimmt die Glocke wieder ihren altgewohnten Platz ein. Doch die Bauarbeiten an der Hofkirche sind damit nicht beendet.
Von Pauline Held
    • |
    • |
    • |
    An einem Kran wird die Kaiserglocke nach oben gezogen: Sie kehrt an ihren angestammten Platz im Glockenwerk zurück.
    An einem Kran wird die Kaiserglocke nach oben gezogen: Sie kehrt an ihren angestammten Platz im Glockenwerk zurück. Foto: Pauline Held

    Als die Uhr halb elf schlug, war die Kaiserglocke wieder hinter den Turmmauern verschwunden. Knapp vier Monate befand sie sich auf einer Reise. Zuvor hatte die Glocke über 300 Jahre in der Turmspitze der ehemaligen Hofkirche gehangen. Doch Reparaturarbeiten zwangen sie, ihren angestammten Platz für kurze Zeit zu verlassen. Nun kehrte sie im Rahmen eines kleinen Festaktes zurück. Und wurde zum ersten Mal nach langer Zeit zum Läuten gebracht.

