Erstmals nach drei Jahren erklingt sie wieder: Kaiserglocke kehrt in Günzburger Hofkirche zurück

Als die Uhr halb elf schlug, war die Kaiserglocke wieder hinter den Turmmauern verschwunden. Knapp vier Monate befand sie sich auf einer Reise. Zuvor hatte die Glocke über 300 Jahre in der Turmspitze der ehemaligen Hofkirche gehangen. Doch Reparaturarbeiten zwangen sie, ihren angestammten Platz für kurze Zeit zu verlassen. Nun kehrte sie im Rahmen eines kleinen Festaktes zurück. Und wurde zum ersten Mal nach langer Zeit zum Läuten gebracht.
Günzburg
