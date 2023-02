Kammeltal

Der Kammeltaler Haushalt erholt sich nur langsam

Plus Welche Ausgaben den Etat der Gemeinde besonders belasten. Und in welche Projekte auf jeden Fall investiert wird.

Rathaus-Umbau, Kindergarten-Sanierung und Wasserversorgung: All diese Projekte stehen auf der Investitionsliste des Kammeltaler Etats in den kommenden Jahren, der sich noch immer in der Konsolidierungsphase befindet. Immerhin konnten laut Kämmerer Ernst-Uwe Walter Schulden in größerem Umfang abgebaut werden, die im vergangenen Jahr noch bei vier Millionen Euro lagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

