Fang für die Polizei: Fischdieb auf frischer Tat erwischt

Kammeltal

Fang für die Polizei: Fischdieb auf frischer Tat erwischt

Schon oft wurde an einem Teich in Hammerstetten illegal geangelt. Der Eigentümer hat eine Kamera aufgestellt. Und die liefert eindeutige Beweise.
    Bilder einer Überwachungskamera von einem Teich in Hammerstetten haben die Polizei zu einem Fischdieb geführt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa (Symbolbild)

    Nach einem Fischdiebstahl aus einem Teich bei Hammerstetten ist der Polizei der Täter ins Netz gegangen. Der Besitzer des Teichs hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass sich gerade an seinem Teich ein Mann befindet, welcher dort ohne Erlaubnis angelt. Da an dem Weiher in der Vergangenheit bereits mehrmals Fische ohne Erlaubnis geangelt wurden, hatte der Eigentümer eine Kamera installiert, berichtet die Polizei. Auf dieser Kamera konnte der Mann nun den Täter auf frischer Tat feststellen und die Polizei verständigen.

    Der Tatverdächtige war unmittelbar vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Da dieser wohl in Eile war, hatte er eine Angel, ein Fahrradlicht und einen E-Scooter am Tatort zurückgelassen. Über den E-Scooter konnten die Personalien des bislang unbekannten Täters ermittelt werden. Da die Polizeibeamten den Täter von vorangegangenen Einsätzen persönlich kannten, konnte dieser eindeutig auf den Aufzeichnungen der Kamera identifiziert werden. (AZ)

