Feuerwehren aus dem Kammeltal löschen Heckenbrand in Behlingen

Die Feuerwehren aus Behlingen und Langenhaslach wurden am Sonntagabend zu einem Einsatz gerufen. In Behlingen stand eine Hecke in Flamme. Ein Jogger, der gegen 20.45 Uhr unterwegs war, bemerkte dies und verständigte die Polizei. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, handelte es sich um eine acht Meter hohe Thuja-Hecke, die bereits lichterloh brannte, als die Feuerwehren aus Behlingen und Langenhaslach anrückten. Die Einsatzkräfte löschten den Brand, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstand. Die Brandursache ist laut Polizeiangaben noch ungeklärt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Burgau unter der Telefonnummer 08222-96900 entgegen. (AZ)