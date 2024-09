Unbekannte brechen Telefonverteilerkasten auf

Einer Streifenbesatzung der Polizei Burgau ist in der Nacht auf Montag, gegen 3.15 Uhr, in Ettenbeuren ein aufgebrochener Verteilerkasten für die Telefonkommunikation aufgefallen. Einige Kabel waren laut Polizeibericht aus der Montageschiene gerissen worden. Ob tatsächlich eine Störung eintrat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Kasten steht in der Ettenbeurer Straße und wurde offenbar mit einem Geißfuß aufgebrochen. Die Beamten der Polizei Burgau bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis