Kastanien schützen: So bekämpfen lassen sich Schädlinge bekämpfen

Landkreis Günzburg

Gestresste Bäume: Was ist mit den Rosskastanien im Landkreis Günzburg los?

Eine Kombination aus Umweltstress und verschiedenen Schädlingen belastet die Bäume. Wie Bürgerinnen und Bürger die Kastanie schützen können.
Von Nadine Ballweg
    • |
    • |
    • |
    Im Dossenberger Hof in Günzburg werfen Ende August schon einige Kastanien ihre braun gewordenen Blätter ab.
    Im Dossenberger Hof in Günzburg werfen Ende August schon einige Kastanien ihre braun gewordenen Blätter ab. Foto: Celine Theiss

    Bald schon heißt es endgültig Abschied nehmen: Nach einem wechselhaften Sommer, erst überdurchschnittlich heiß, dann überraschend kühl und nass, verabschiedet sich die warme Jahreszeit – zumindest meteorologisch gesehen beginnt der Herbst am 1. September. Dabei macht er sich jedoch schon seit geraumer Zeit mit seinen dörren Blättern bemerkbar. Insbesondere die Rosskastanie, die vielerorts das Stadtbild prägt, scheint der Jahreszeit voraus zu sein. Schon seit Ende Juli wirft sie ihre Blätter ab und hinterlässt braune Flecken im sonst satten Grün der Städte und Wälder im Landkreis Günzburg.

