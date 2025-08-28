Gestresste Bäume: Was ist mit den Rosskastanien im Landkreis Günzburg los?

Bald schon heißt es endgültig Abschied nehmen: Nach einem wechselhaften Sommer, erst überdurchschnittlich heiß, dann überraschend kühl und nass, verabschiedet sich die warme Jahreszeit – zumindest meteorologisch gesehen beginnt der Herbst am 1. September. Dabei macht er sich jedoch schon seit geraumer Zeit mit seinen dörren Blättern bemerkbar. Insbesondere die Rosskastanie, die vielerorts das Stadtbild prägt, scheint der Jahreszeit voraus zu sein. Schon seit Ende Juli wirft sie ihre Blätter ab und hinterlässt braune Flecken im sonst satten Grün der Städte und Wälder im Landkreis Günzburg.

