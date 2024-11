Feuer auf Schwedenofen löst Großeinsatz in Kemnat aus

In Kemnat löste ein Brand auf einem Schwedenofen am Freitagabend einen Feuerwehrgroßeinsatz aus. Laut Polizei ging gegen 20.15 Uhr ein Notruf bei der integrierten Leitstelle in Krumbach über einen Brand in einer Werkstatt ein. Die Person, die den Notruf abgesetzt hat, konnte durch ein Fenster einen offenen Brand auf einem Schwedenofen erkennen. Daraufhin wurden die freiwilligen Feuerwehren von Kemnat, Burtenbach, Thannhausen, Hagenried und Burgau alarmiert. In der Werkstatt hielt sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf. Der Werkstattbesitzer hatte den Schwedenofen angeschürt und zwei Holzscheite auf den Ofen abgelegt. Im Anschluss fuhr er nach eigenen Angaben nur kurz nach Hause. In der Zwischenzeit entzündete sich das abgelegte Holz auf dem Ofen. Die brennenden Holzscheite wurden abgelöscht und nach draußen befördert. Da der Brand glücklicherweise rechtzeitig entdeckt wurde, ging er nicht auf weitere Gegenstände oder Gebäudeteile über. Ein Sachschaden entstand nicht. Insgesamt waren 78 Feuerwehrleute vor Ort im Einsatz. Gegen den Werkstattinhaber wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren in Verbindung mit der Verordnung über die Verhütung von Bränden eingeleitet. (AZ)

