13-jährige Radfahrerin wird bei Unfall schwer verletzt

Eine 13-jährige Fahrradfahrerin ist am frühen Samstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Das Mädchen befuhr eine abschüssige Straße zwischen Kemnat und Hagenried und wollte die kreuzende Kreisstraße geradeaus in Richtung Burtenbach überqueren. Dabei wurde sie von einem vorfahrtsberechtigten Auto, der die Kreisstraße von Kemnat in Richtung Hagenried befuhr, frontal erfasst. Das Mädchen wurde von einem Notarzt an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 77-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Einen Schutzhelm trug die Radfahrerin nicht. Die Feuerwehren von Kemnat und Burtenbach waren bei dem Unfall im Einsatz. Es entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hagenried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisstraße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis