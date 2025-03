Jahreshauptversammlung des Musikvereins Kemnat

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung erhielten die Anwesenden einen Überblick über die Vereinsstruktur, sowie das musikalische und gesellschaftliche Vereinsleben im letzten Jahr. Die Kapelle besteht derzeit aus 33 aktiven Musikern im Alter von 15 bis 76 Jahren, darunter sieben unter 18 Jahren. Besonders erfreulich im vergangenen Jahr waren drei Neuzugänge aus der eigenen Nachwuchsförderung. Die durchschnittliche Anwesenheitsquote in den Musikproben lag bei 81 Prozent – ein Zeichen von Begeisterung und Engagement von Dirigent und Musikern.

Im September vergangenen Jahres gab der langjährige Dirigent Alfred Walker nach 34 Jahren seinen Rücktritt bekannt, in der Versammlung nannte er die Gründe für seinen Entschluss öffentlich. Insgesamt spielte die Kapelle im vergangenen Jahr 21 Auftritte. Darunter Feste in den umliegenden Gemeinden, sowie Veranstaltungen in Kemnat. Ein besonderer Höhepunkt war das Konzert am 3. Adventssonntag. Auch die Jungmusiker waren im letzten Jahr aktiv. Sie umrahmten 6 Veranstaltungen musikalisch. Besonders erfreulich ist, dass zwei von ihnen die D1 Prüfung und drei die D2 Prüfung erfolgreich absolviert haben. Ein fester Bestandteil jeder Jahreshauptversammlung sind die Ehrungen. In diesem Jahr wurde Sonja Walker für 15 Jahre aktives Musikzieren ausgezeichnet. Für das erfolgreiche Bestehen der D3-Prüfung wurde Sophie Walker beglückwünscht.