Rosen in voller Blüte in Kemnat

Diese üppigen Rosenstöcke wachsen in Kemnat. Lukas Schieferle hat uns die Fotos zugeschickt. „Als ich meine 80-jährige Oma besucht habe, sind wir über den ehemaligen Bauernhof zum Gärtchen spaziert, um dort einen Salat aus dem Beet zu pflücken“, schreibt Schieferle. Bei diesem Spaziergang zeigte seine Oma Edeltraud Erlenbauer stolz ihre Rosen. Nach der Aufgabe der Landwirtschaft pflegte sie mit viel Leidenschaft ihre Gewächse, erzählt der Enkel. „Meine Oma hat Großartiges geleistet und ist der fleißigste Mensch, den ich kenne. Sie hat nie Anerkennung oder Lob eingefordert und jeher bescheiden hierauf reagiert“, so der Enkel. Mit der Zusendung der Fotos an unsere Zeitung möchte er ihr eine Überraschung machen. (AZ)

