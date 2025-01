Autokennzeichen in Günzburg gestohlen: Zeugen gesucht

In Günzburg haben bislang unbekannte Täter am Dienstag zwischen 3 und 5 Uhr morgens die Kennzeichen eines Autos gestohlen. Laut Polizei stand der Pkw der Marke Renault auf einem Parkplatz in der Schlachthausstraße, als Unbekannte die Kennzeichen des Fahrzeugs abmontierten und mitnahmen. Der Schaden liegt bei rund 70 Euro. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190. (AZ)

