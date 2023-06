Umsonst ins fünfte Kinoabenteuer von Indiana Jones

Wer unsere Kinofrage richtig beantwortet, hat gute Chancen, gratis einen tollen Kinoabend oder -nachmittag zu erleben. Mailen Sie Ihre Lösung bis zum 27. Juni.

Das ist mal eine Zeitspanne: Zwischen dem ersten und dem fünften Teil der Abenteuer des Archäologen Indiana Jones liegen 42 Jahre! Der US-Schauspieler Harrison Ford, auch als Han Solo aus Star Wars bekannt, verkörpert "Indy" Jones in jedem der fünf Teile.

Wer also das neueste Kinospektakel des furchtlosen Forschers miterleben will (und das für lau, dafür mit Popcorn und Softgetränk nach Wahl), kann das dank dem Günzburger Kino BiiGZ und der Günzburger Zeitung. Ein wenig Glück gehört dazu. Und die richtige Beantwortung folgender Frage: Was suchte Indiana Jones in seinem ersten Abenteuer? Übrigens: Die bisherigen vier Teile haben annähernd zwei Milliarden Menschen gesehen.

Schreiben Sie uns! Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir auch diesen Monat 3 x 2 Kinokarten für den Film in Günzburg. Der Einsendeschluss für die Mails ist Dienstag, 27. Juni. Die Adresse lautet gewinnspiel@guenzburger-zeitung.de, Betreff: Kino (neben dem Namen bitte auch Adresse und Telefonnummer angeben). Wer gewonnen hat, wird von uns benachrichtigt. Die Tickets sind auf die Namen der Gewinner an der Kinokasse hinterlegt und können ab dem regulären Filmstart an diesem Donnerstag bis einschließlich Sonntag eingelöst werden. Am besten ist es, das Kino zuvor zu kontaktieren (Telefon 08221/2060454) und den Wunschtermin zu vereinbaren. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)