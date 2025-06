In Wettenhausen steht die Zeit still: Blitzschlag legt Kirchturmuhr und Technik lahm

Es ist 14 Uhr am Nachmittag in Wettenhausen. Die Sonne strahlt warm vom klaren Himmel und die Vögel singen friedlich. Doch trotz dieser Idylle erinnert hier etwas unübersehbar an das kurze, aber heftige Unwetter am Montagmorgen: Die Kirchturmuhr der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt steht still, die Zeiger sind auf 5.50 Uhr eingefroren. Ein Blitz ist eingeschlagen – und der hat nicht nur die Uhr zum Stillstand gebracht.

Qendresa Sinani Gashi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kammeltal Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wettenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis