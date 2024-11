Unfall unter Alkoholeinfluss: 43-Jähriger rammt geparkten Pkw

In der Bahnhofstraße in Kleinkötz ist es am Donnerstag gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem Schaden im hohen vierstelligen Bereich gekommen. Ein 43-Jähriger fuhr laut Polizei auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,3 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall ist ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro entstanden. Der 43-Jährige sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholkonsums gegenüber. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Alkoholeinfluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis