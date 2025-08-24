Konzertabend mit Mesinke: „Klezmer & mehr“ in Ichenhausen

Das aus Krumbach stammende Klezmer-Ensemble Mesinke wirkt bei der Premiere des Musikprojekts „Klezmer & mehr“ im September mit. Wie das mit dem Kulturpreis des Landkreises Günzburg ausgezeichnete Sextett in einer Pressemitteilung bekannt gibt, gestaltet Mesinke mit seiner Musik einen Teil des Konzertabends am 30. September 2025 in der ehemaligen Synagoge. Beginn ist um 19 Uhr. Mit Klezmer wird die aus Osteuropa stammende traditionelle jüdische Instrumentalmusik bezeichnet.

Der Konzertabend bildet den Abschluss eines eintägigen Workshops, bei dem Schülerinnen und Schüler der Gymnasien in Krumbach und Günzburg jiddische Lieder und Klezmer-Instrumentalstücke lernen. Zur Gruppe der Dozenten zählen unter anderem zwei Mitglieder von Mesinke – Sängerin Nicole Hausmann und Klarinettist Alexander Maier. Zusammen mit einer Gruppe von Dozentinnen und Dozenten werden die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten die tagsüber erarbeiteten Stücke vor Publikum gemeinsam aufführen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei. Die Zahl der Plätze ist auf 160 beschränkt.

Konzertabend in Ichenhausen: Mesinke präsentiert Klezmer und jiddische Musik

Der Konzertabend in Ichenhausen ist eingebettet in das erstmals im Regierungsbezirk Schwaben stattfindende Musikprojekt „Klezmer & mehr“. Veranstalter ist das „Netzwerk jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch Schwaben“. Unterstützt wird es durch den Kulturfonds Bayern-Kunst sowie die Ilse Blank-Mezger-Hesselberger Stiftung. Die künstlerische Leitung haben Christina Drexel und Jozef Strzegowski.

„Die Klezmerband Mesinke freut sich, mit ihrer mehr als drei Jahrzehnte langen Erfahrung bei diesem Musikprojekt mitwirken zu dürfen, um Schülerinnen und Schülern einen Blick in diesen Teil der jüdischen Kultur geben zu können“, sagt Mesinke-Sängerin Erika Spielvogel. Die Krumbacher Band Mesinke gilt als eines der ältesten Klezmer-Ensembles in Deutschland. Seit ihrer Gründung 1991 veröffentlichte die Band sechs CDs und spielte international mehr als 300 Konzerte.

Heuer finden vier Klezmer-Konzerte an verschiedenen Lehrgangsorten in der Region statt

An vier verschiedenen Lehrgangsorten werden ganztägige Workshops angeboten, bei denen sich Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aktiv mit Klezmer-Musik befassen. Neben Instrumentalstücken werden mit der Hilfe von Dozentinnen und Dozenten auch Lieder einstudiert. Folgende Gymnasien Schwabens sowie eine Gastschule aus Oberbayern sind beteiligt: Maria Ward, Maria Stern, (jeweils aus Augsburg), St. Ottilien, Lauingen, Wertingen, Kaufbeuren, Krumbach und Günzburg. Zum Abschluss präsentieren die Schüler und Schülerinnen sowie die Leiter der Workshops und die Mitglieder der Bands Feygele (Augsburg) und Mesinke (Krumbach) an jedem Workshop-Tag die Ergebnisse ihrer Arbeit in vier Konzerten an folgenden Terminen: 25. September in Augsburg, Maria-Ward-Saal, 18 Uhr; 26. September in Binswangen, Alte Synagoge, 19 Uhr; 29. September in Kaufbeuren, Marien-Gymnasium, 18 Uhr; 30. September in Ichenhausen, ehemalige Synagoge, 19 Uhr.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!