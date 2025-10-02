Klezmer verbindet: Schüler begeistern mit Musik und Tanz

„Musik ist die schönste und zugleich die einzige Sprache, die überall auf dieser Welt verstanden wird" – das hat schon Johann Wolfgang von Goethe vor rund 200 Jahren erkannt. Und genau dieser Wunsch ist am Dienstagabend zur Wirklichkeit geworden. In der ehemaligen Synagoge in Ichenhausen veranstalteten Schülerinnen und Schüler des Dossenberger-Gymnasiums in Günzburg und des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in Krumbach ein wahrhaft gelungenes Klezmer-Fest, an das sich alle Beteiligten noch lange erinnern werden. Auf Initiative des Netzwerks für jüdische Geschichte und Kultur in Bayerisch-Schwaben und unter der Leitung von Christina Drexel und Josef Strzegowski von der Klezmergruppe „Feygele“ erarbeiteten die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten aus dem Klezmer Bereich dieses Konzert nach einem intensiven eintägigen Workshop.

