AL-KO Radsportfreunde zum 33. Mal auf großer Tour

Bereits zum 33. Mal hat AL-KO Radsportorganisator Robert Köhler seine Radfreunde zu einer mehrtägigen Fahrradtour eingeladen. An drei Tagen legten die acht Teilnehmer rund 200 Kilometer zurück. AL-KO Betriebsarzt Dr. Wolfgang Stolle war bereits - der Tradition verpflichtend - am Donnerstag früh in Kötz gestartet und erreichte seine Freunde nach ca. 140 km in Rothenburg. Gestärkt von der fränkischen Küche "Schäufele" starteten die Teilnehmer bei Sonnenschein und herrlichem Blick auf die Altstadt Rothenburg am ersten Tag die 85 km lange Fahrstrecke durch das liebliche Taubertal. In Creglingen wartete dann ein besonderes Juwel des Taubertals, die evangelische Herrgottskirche mit dem berühmten Holzaltar von Tilman Riemenschneider (160-1531) auf die Radsportgruppe. Über Röttingen - Bad Mergentheim - Königshofen - Tauberbischofsheim erreichten die Radfreunde Wertheim. Am zweiten Tag radelte das Team mainaufwärts über Homburg - Marktheidenfeld - Erlach - Lohr - Gemünden - Karlstadt - Zellingen. Groß war die Freude, als der frühere Verkaufsleiter Helmut Ludwig, seine früheren Arbeitskollegen auf dem Main Radweg besuchte und als Stärkung Bier und frische Laugensemmel im Gepäck hatte. Der dritte Tag führte die "Pedalritter" ab Randersacker - Ochsenfurt, mit Besichtigung der historischen Altstadt - über Marktbreit bis nach Kitzingen. "Chefchauffeur" Wolfgang Dirr fuhr nach dem Mittagessen, seine zufriedenen Radfreunde mit dem Begleitbus und Fahrradanhänger über Rothenburg wieder nach Großkötz zurück. Text: Hans Ordosch/Foto:

